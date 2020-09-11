آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم الجمعة في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

وضع مقلق في فرنسا

ينعقد مجلس الدفاع في فرنسا الجمعة لاتخاذ إجراءات لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 مجددا في البلاد.

وقال فرنسوا ديلفريسي رئيس المجلس الأعلى الذي يوجه السلطات العامة في خياراتها الصحية إن "الحكومة مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة".

أكثر من 910 آلاف وفاة

أسفرت الجائحة عن أكثر من 910 آلاف حالة وفاة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بحسب تقرير أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الوفيات والإصابات، مع 191802 وفاة تليها البرازيل مع 129522 وفاة، والهند مع 75271 وفاة، والمكسيك مع 69649 وفاة، والمملكة المتحدة مع 41608 وفاة.

إلغاء أكبر مؤتمر أوروبي لحقوق الإنسان

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلغاء اجتماعها السنوي الذي وصفته بأنه "أكبر" مؤتمر أوروبي لحقوق الإنسان، بسبب الوباء. وقالت في بيان إن "الدول المشاركة قررت بالإجماع أنه لن يعقد في 2020 بسبب الظروف المرتبطة بوباء كوفيد-19، الفريدة والتي لا يمكن التكهن بها وغير المسبوقة".

سويسرا: ارتفاع الإصابات في مراكز المسنين

توفي سبعة مسنين منذ الأسبوع الماضي في مركز للمسنين في كانتون فريبورغ في سويسرا حيث تزدادا الإصابات.

وإلى جانب الوفيات السبع، سجلت إصابة 34 مسنا و19 من طاقم العناية بالفيروس في هذا المركز على ما ذكرت السلطات المحلية.

من جهة أخرى، صنفت سويسرا تسع مناطق فرنسية من بينها إيل دو فرانس وضمنها باريس ومقاطعة بروفانس-ألب ماريتيم-كوت دازور "منطقة عالية المخاطر" بسبب عدد الإصابات المرتفع فيها.

وينبغي على الأشخاص الآتين من هذه المناطق أن يحجروا أنفسهم.

تطبيق تقفي الأثر في إنكلترا

سيتوافر في إنكلترا وويلز اعتبارا من 24 سبتمبر وبعد تأخر دام أشهر عدة، تطبيق لتقفي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

موريتانيا تفتح أجواءها

أعلنت موريتانيا إعادة فتح حدودها الجوية اعتبارا من الجمعة بعد اغلاق دام ستة أشهر.

وينبغي على الوافدين عبر المطار ابراز فحص كوفيد-19 يثبت عدم إصابتهم على أن تخضع التجهيزات والحقائب للتعقيم.

النمسا تعزز الإجراءات

ستمدد النمسا الاثنين "طوال فصل الشتاء وأكثر من ذلك ربما" إجراءات وضع الكمامة وقيود على التجمعات للجم الارتفاع الكبير في الإصابات "في الأسابيع الأخيرة".

فنلندا تخفف الإجراءات

ستسمح فنلندا لسياج أوروبيين بزيارتها خلال رحلات لا تتجاوز الثلاثة أيام أملا بإنعاش السياحة في لابلاند، على ما أعلنت الحكومة الجمعة.

وسيسمح للسياح الذين لا تتجاوز الإصابات في بلدانهم في الأسبوعين الأخيرين 25 حالة يوميا بتمضية ثلاثة أيام على أراضيها.

ويمكن لرعايا دول اوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا حيث الإصابات أعلى بكثير الإفلات من الحجر إذا أتوا ضمن مجموعات على ألا تتجاوز إقامته 72 ساعة.

وتقع لابلاند في أقصى شمال فنلندا ومعروفة بنزهاتها بعربات تجرها كلاب وشقفها القطبي بانها "موطن" سانتا كلوز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز