ترامب: كيم في صحّة جيدة.. ولا تستهن به أبدًا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" في حالة صحية جيدة، رافضًا التكهنات بأن الزعيم المنعزل ربما كان يعاني من مشاكل صحية خطرة.

وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر: "كيم جونغ-أون يتمتع بصحة جيدة، لا تستهن به أبدًا".

وتأتي تغريدة ترامب في أعقاب تكهنات طويلة الأمد بأن "كيم جونغ-أون" ربما يكون قد عانى من مشكلة صحية وضعته في غيبوبة بعد اختفائه الطويل عن أعين الناس، بحسب "يونهاب".

لكن "كيم" ظهر علنًا أمام الجمهور وقام بواجباته.

وقد التقى "كيم" و"ترامب" ثلاث مرات منذ يونيو 2018 عندما عقدا أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وتعثرت محادثات نزع السلاح النووي بينهما منذ أن انتهت قمتهما الثانية، التي عقدت في فبراير 2019، دون اتفاق.

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