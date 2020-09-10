الصين تبدأ تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا على شكل بخاخ للأنف

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلنت جامعة هونغ كونغ، الأربعاء، عن حصولها على موافقة لبدء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد على شكل بخاخ الأنف طوره قسم الأحياء الدقيقة بالجامعة ومؤسسات البر الرئيسي.

ويعمل المختبر الرئيسي الحكومي للأمراض المعدية الناشئة على اللقاح بالتعاون مع جامعة شيامن وصيدلة بكين وانتاي البيولوجية.

ويعد هذا اللقاح أول لقاح على شكل بخاخ للأنف ضد كوفيد 19، معتمد من قبل إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية للتجربة السريرية على البشر.

وقالت جامعة هونغ كونغ في بيان إنه تم اختيار إستراتيجيتها للتطعيم كواحدة من تقنيات اللقاح الخمس المعتمدة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا.

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