الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء نحو 300 مليون جرعة من لقاح "بيونتك"

المصدر: د ب أ

في السباق حول الحصول على لقائح مضاد لفيروس كورونا المستجد، اتفقت المفوضية الأوروبية مع شركة "بيونتك" الألمانية للأدوية الحيوية على الحصول منها على نحو 300 مليون جرعة للقاحها المنتظر.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء في بروكسل أنه من المخطط توريد دفعة أولى تضم 200 مليون جرعة، مع إمكانية زيادتها بمقدار 100 مليون جرعة إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "بيونتك" لم يحصل على ترخيص بعد، حيث يوجد حاليا في مرحلة الاختبارات السريرية. وتتبع المفوضية الأوروبية استراتيجية إبرام عقود أولية مع أكبر عدد ممكن من شركات الأدوية للحصول سريعا على لقاح ناجح مضاد لكورونا.

وأجرت المفوضية من قبل محادثات مع ست شركات أخرى.

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