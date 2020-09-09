بريطانيا تحظر التجمعات في الأماكن العامة لما يزيد عن 6 أشخاص

المصدر: د ب أ

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن المملكة ستعيد فرض حظر على تجمع أكثر من ستة أشخاص في معظم أنواع التجمعات اعتبارا من الاثنين القادم، وذلك بهدف السيطرة على تفشي فيروس كورونا بعدما عادت معدلات الإصابة للارتفاع.

وقال هانكوك،اليوم الأربعاء، إن حظر تطبيق تجمع أكثر من ستة أشخاص سيبدأ في "المستقبل المنظور".

وأضاف :"آمل حقا أن نتمكن من تجاوز هذه الموجة قبل أعياد الميلاد ... ثلاثة أشهر هي فترة طويلة بالنسبة لجائحة، وآمل بشدة أن تجدي هذه التدابير القوية، إلى جانب الإجراءات المحلية التي اتخذناها، نفعا".

وتقلص التدابير الجديد الحد الأقصى للأفراد المسموح لهم بالمشاركة في التجمعات من 30 إلى ستة أشخاص في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، باستثناء حفلات الزفاف والجنازات والرياضات الجماعية.

وسيجد الأشخاص الذين لا يلتزمون بالإجراءات الجديدة أنفسهم مضطرين لدفع غرامة قدرها مئة جنيه استرليني (130 دولارا)، وتتضاعف الغرامة مع كل مخالفة ويمكن أن تصل إلى 3200 جنيه.

وأعلنت المملكة المتحدة أمس الثلاثاء تسجيل 2460 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 السابقة، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 352 ألفا و500 حالة.

كما سجلت البلاد أكثر من 41 ألفا و500 حالة وفاة، وهي الأعلى في أوروبا من حيث الوفيات المرتبطة بكورونا.

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