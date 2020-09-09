27.47 مليون مصاب بكورونا و893290 حالة وفاة حول العالم

المصدر: وام

أظهر إحصاء أن أكثر من 27.47 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بجانب تسجيل 893 ألفا و290 حالة وفاة.

وأشار إحصاء أجرته " رويترز " إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ووفق الإحصاء تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و316 ألفا و225 إصابة و189ألفا و 254 وفاة ، وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين و280 ألفا و422 إصابة و72 ألفا و775 حالة وفاة، وحلت البرازيل في المركز الثالث مسجلة أربعة ملايين و147 ألفا و794 إصابة و 126 ألفا و960 حالة وفاة ، وجاءت روسيا في المركز الرابع حيث سجلت مليونا و35 ألفا و789 إصابة و17 ألفا و993 حالة وفاة.

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