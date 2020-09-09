آسترازينيكا تعلّق التجارب السريرية للقاحها المضادّ لكورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة "آسترازينيكا" للصناعات الدوائية الثلاثاء أنّها قرّرت "طواعية تعليق" التجارب السريرية التي تجريها حول العالم للقاح تجريبي ضدّ مرض كوفيد-19 طوّرته جامعة أوكسفورد، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض بدون سبب واضح.

وقالت المجموعة في بيان إنّه "في إطار التجارب السريرية العشوائية العالمية للقاح أوكسفورد المضادّ لفيروس كورونا، تم تفعيل عملية التقييم القياسية لدينا وقد علّقنا طواعية عمليات التلقيح للسماح بإجراء عملية مراجعة لبيانات السلامة من قبل لجنة مستقلّة".

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