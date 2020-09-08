ترامب مستعد للإنفاق على حملته الانتخابية من ماله الخاص

المصدر: رويترز

عبَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن استعداده للإنفاق من ماله الخاص على حملته الرئاسية لعام 2020، في مواجهة الديمقراطي جو بايدن إذا اضطر إلى ذلك.

وقال الرئيس الجمهوري للصحفيين، قبل التوجه إلى فلوريدا، إن لدى الحملة من الأموال مثلي أو ثلاثة أمثال ما كان بحوزتها في 2016، لكنه سيضخ من ماله كل ما قد تتطلبه.

وأضاف ترامب: "لو اضطررت إلى ذلك سأفعل".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تفوُّق ترامب المالي على بايدن في بادئ الأمر تلاشى، وأن من بين 1.1 مليار دولار جمعتها حملته والحزب من بداية 2019 حتى يوليو، تم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار منها بالفعل.

وقال مدير حملة ترامب، بيل ستبين، للصحفيين، اليوم: "نعكف على مراقبة الميزانية بعناية".

وأضاف أن الحملة سيكون لديها موارد لإنفاقها أكثر مما كان بحوزتها قبل فوز ترامب بالفترة الأولى عام 2016، و"أننا مرتاحون للغاية وواثقون" بخصوص كيفية إنفاق الأموال الآن.

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