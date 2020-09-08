كورونا يلغي جلسة البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورغ

المصدر: د ب أ

ألغى البرلمان الأوروبي، اليوم، جلسته المقبلة في ستراسبورغ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أيام من المناقشات فيما إذا كانت تدابير السلامة كافية للتخفيف من المخاطر الصحية.

وستُعقد الجلسة المقبلة، التي كان مقرراً لها خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، في بروكسل.

ويأتي هذا القرار بعد أن صنَّفت فرنسا مدينة ستراسبورغ منطقةً حمراء بسبب معدلات الإصابة بكوفيد-19.

وتنص معاهدات الاتحاد الأوروبي على أن الجلسات العامة ينبغي أن تعقد في ستراسبورج، في حين تستضيف بروكسل عادة الجلسات الأقصر زمنياً فقط.

ومنذ مارس الماضي حتى العطلة الصيفية، عقد البرلمان جلساته عن بعد في بروكسل.

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