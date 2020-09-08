الهند تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا في يوم واحد للمرة الأولى منذ أكثر من شهر

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند سجلت أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر اليوم الثلاثاء رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة.

وقالت وزارة الصحة إن 1133 توفوا بسبب كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز ليصل إجمالي الوفيات إلى 72775.

لكن الحالات اليومية الجديدة بلغت 75809 وهو أدنى مستوى في أسبوع.

وتخطت الهند البرازيل يوم الاثنين لتصبح الدولة التي بها أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا خارج الولايات المتحدة بإجمالي 4.28 مليون حالة.

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