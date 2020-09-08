البرازيل تسجّل 10273 إصابة بكورونا و310 وفيات

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الاثنين إنها سجلت 10273 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و310 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء 4.15 مليون حالة إصابة وفقا لبيانات الوزارة، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126960.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد للإصابات. وتخطت الهند، التي سجلت 4.2 مليون إصابة بكورونا، البرازيل في عدد الإصابات أمس الاثنين بينما تأتي خلف الولايات المتحدة.

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