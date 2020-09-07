الصحة العالمية تتعاون مع الصين للموافقة على لقاح كورونا

المصدر: رويترز

أعلن مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، اليوم، أن المنظمة تتعاون مع الصين بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أي لقاح صيني لمرض كوفيد-19.

وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية في جنيف، إن "مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين والمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية يعملان مع السلطات التنظيمية في الصين. نحن على اتصال مباشر، وتبادلنا المعلومات ومتطلبات الموافقة الدولية للقاحات".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك الصينية للتكنولوجيا الحيوية قال، أمس، إن نحو 90% من موظفي الشركة وأسرهم قد أخذوا لقاحاً تجريبياً طورته في إطار برنامج الاستخدام الطارئ للبلاد.

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