إعلان شامبو يثير غضب السود في جنوب إفريقيا

المصدر: د ب أ

احتشد متظاهرون أمام العديد من سلاسل صيدليات في جنوب إفريقيا، اليوم، بعد أن نشرت الشركة إعلاناً عن منتج للعناية بالشعر وصفه منتقدوه بأنه عنصري.

وظهرت في الإعلان امرأتان من ذوي البشرة السمراء تصفان شعرهما بأنه "جاف وتالف" وكذلك "مجعد وباهت"، إضافة إلى امرأتين من ذوي البشرة البيضاء تم وصف خصلات شعريهما بأنها "جيدة وملساء" وأيضاً "طبيعية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبينما أصدرت سلسلة صيدليات "كليكس" اعتذاراً، دعا حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض الراديكالي إلى الاحتجاجات، قائلاً على حسابه على "تويتر": "لن نسمح للعنصرية غير الآسفة والمنحرفة من جانب كليكس بالاستمرار في جنوب إفريقيا".

وذكر موقع "تايمز لايف" المحلي أن أحد المتاجر قد تعرض لهجوم بقنابل حارقة في وقت مبكر من الصباح، ومع ذلك لم تقع سوى أضرار طفيفة.

وأظهرت لقطات على صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات صغيرة من المتظاهرين - يرتدون القبعات الحمراء للحزب - وهم يرقصون ويرددون أغاني الاحتجاج في العديد من مراكز التسوق.

وقال زعيم حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" يوليوس ماليما: "لقد سئمنا من غطرسة ذوي البشرة البيضاء، لذلك اليوم هو بداية العمل المتواصل ضد كليكس".

وعقب الضجة التي آثارها هذا الإعلان، نشرت سلسلة صيدليات "كليكس" اعتذاراً يوم الجمعة الماضي تقول فيه:" أزلنا الصور التي تتعارض مع كل ما نؤمن به، لا نقبل العنصرية، ونحن من المدافعين الأقوياء عن الشعر الطبيعي".

من جهته، قال حزب التحالف الديمقراطي، وهو حزب معارض آخر في جنوب إفريقيا، إنه سيوجّه اتهامات إلى حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" "لتحريضه على العنف وتخريب الممتلكات" أثناء الاحتجاجات ضد شركة كليكس.

وأضاف حزب التحالف الديمقراطي، في تغريدة على موقع "تويتر":" إن دعوة حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية إلى ممارسة العنف وتدمير الممتلكات ستؤثر في سبل عيش الآلاف من موظفي كلكيس الذين سيتحملون وطأة هذا الدمار".

وتمثل مسألة العناية بالشعر قضية حساسة في الكثير من أنحاء القارة الإفريقية، فقد دشنت طالبات المدارس في جنوب إفريقيا منذ عدة سنوات حملة من أجل السماح لهن بعمل قصات شعر طبيعية - مثل قصات الشعر المجدل والمجعد وذي الضفائر الكثيرة - أثناء الذهاب إلى المدرسة.

من جهتها، أصدرت لجنة جنوب إفريقيا لحقوق الإنسان بياناً، اليوم، قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً في الأمر.

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