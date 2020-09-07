إيران تسجل 2152 إصابة جديدة بكورونا و117 حالة وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 389 ألف حالة، بعد تسجيل 2152 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 22 ألفا و410 حالات، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن 3733 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 335 ألفا.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

ويقول مسؤولو وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات.

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