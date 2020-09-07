ميانمار تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت ميانمار أعلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد بإصابة 100 حالة جديدة مساء أمس الأحد، حسبما ذكرت وزارة الصحة والرياضة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة قولها إن غالبية الحالات الجديدة قد أصيبوا بالعدوى محليا، ومعظمهم في مدينة يانغون المركز التجاري بالبلاد.

وسجلت البلاد ما إجماله 1419 حالة إصابة، مع تعافي 385 حالة ووفاة 8 حالات.

وسيتم منع تناول الأطعمة بالمطاعم في يانغون اعتبارا من غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم تشديد إجراءات دخول ماندالاي عاصمة بمنطقة ميانمار العليا اعتبارا من اليوم الاثنين.

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