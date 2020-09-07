زيادة غير متوقعة في الوفيات بالمكسيك

المصدر: د ب أ

سجلت المكسيك زيادة كبيرة في حالات الوفاة ليصل العدد إلى 122 ألفا و765 حالة من مارس إلى أغسطس، بزيادة نسبتها 59 بالمئة عما كان متوقعا، بينما وضع فيروس كورونا البلاد في المركز الرابع عالميا من حيث الوفيات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد، نقلت صحيفة ريفورما الوطنية عن المدير العام للمركز الوطني لبرامج السيطرة على الأمراض والوقاية منها " روي لوبيز " في مؤتمر صحفي مساء أول أمس السبت قوله إن البيانات الصادرة من المركز تأخذ في الحسبان إجمالي عدد الوفيات، بغض النظر عن السبب.

وقال إنه "لا يزال هناك جانب كبير من الوفيات الأخرى التي يمكن ارتباطها بكوفيد، لكنها غير مسجلة في نظام المراقبة، وهناك أيضا وفيات لأسباب أخرى".

وسجلت المكسيك أكثر من 67 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

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