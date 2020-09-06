كوريا الجنوبية تسجل 167 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل أقل زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية إذ رصدت أقل من مئتي حالة لليوم الرابع على التوالي في وقت تطبق فيه قيودا أكثر صرامة لاحتواء موجة ثانية من التفشي.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية 167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت.

وكانت المراكز الكورية قد سجلت 168 إصابة في اليوم الماضي.

ويبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالمرض 21177 حالة إضافة إلى 334 وفاة.

وتراجعت الزيادة اليومية في الإصابات لأقل من مئتين في الأربعة أيام الماضية بعد أن كانت قد وصلت لذروة بلغت 441 حالة في أواخر أغسطس.

وتراجعت الحالات مع بدء سريان قواعد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي.

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