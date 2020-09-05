البرازيل تسجل أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و907 وفيات

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 51194 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فضلا عن 907 وفيات.

وسجلت البرازيل نحو أربعة ملايين ومئة ألف إصابة بالفيروس منذ ظهوره وذلك في ثاني أكبر انتشار للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي ظل مؤشرات على تراجع انتشار الفيروس في أكبر بلدان أمريكا الجنوبية، فمن المحتمل أن تتقدم الهند من الترتيب الثالث إلى الثاني عالميا خلال أيام.

وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 125521 شخصا.

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