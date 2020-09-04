وزير دفاع روسيا يتلقى اللقاح الروسي ضد كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع، سيرجي شويجو، قد تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان: "ردا على سؤال زملائه من الدول الأجنبية، قال سيرجي شويجو إنه تلقى مؤخرا اللقاح المحلي ضد كورونا المستجد"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية اللقاح يوم 11 من أغسطس الماضي، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك v"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "جامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر في روسيا. وتم في وقت سابق اختبار اللقاح على أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما.

وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في مضاعفات خطيرة.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه سيتم تسليم أول دفعات من اللقاح في روسيا، خلال الشهر الجاري.

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