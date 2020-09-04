فرنسا تغلق 22 مدرسة بسبب إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن وزير التعليم الفرنسي جون-ميشال بلانكيه غلق نحو 22 مدرسة لوجود إصابات بفيروس كورونا بها اليوم، بعد مرور ثلاثة أيام على إعادة فتحها لفترة الخريف.

وقال بلانكيه لإذاعة "يورب 1" إن "هذا العدد يعد صغيراً" من أصل أكثر من 60 ألف مدرسة في البر الرئيس لفرنسا وكورسيكا.

وأضاف أن 12 من المدارس المتضررة تقع في البر الرئيس لفرنسا أو كورسيا وعشرة في جزيرة لاريونيون بالمحيط الهندي.

وأعيد فتح المدارس الفرنسية في مختلف أنحاء البلاد يوم الثلاثاء الماضي بعد انقضاء العطلة الصيفية، فيما كان ارتداء الكمامات إلزامياً للمعلمين والتلاميذ فوق 11 عاماً، وتطبيق إجراءات احترازية.

وتابع بلانكيه أن المدارس تم إغلاقها بمجرد تأكيد ثلاث حالات إصابة بالفيروس.

وقال إنه تبين حتى الآن أن الإصابات "على صلة بعوامل خارج المدرسة وبأشخاص ربما قد أصيبوا قبل الفصل الدراسي الجديد أو في حياتهم الشخصية".

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 338 ألفاً و220 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البلاد من جراء الفيروس بلغ 30 ألفاً و712 حالة، وتعافى 87 ألفاً و661 من المصابين حتى الآن.

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