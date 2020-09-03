فرنسا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية للمرة الثانية خلال يومين، لتقترب من الرقم القياسي الذي سجلته في 31 مارس وكان 7578.

وارتفع كذلك عدد الحالات التي تطلب إدخالها المستشفى.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع بواقع 7157 إلى 300181.

وكانت قد سجلت زيادة بواقع 7017 حالة أمس الأربعاء.

كما ارتفع عدد الأشخاص الذين أدخلوا العناية المركزة بسبب المرض مرة أخرى لليوم الخامس على التوالي بواقع 18 إلى 464.

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