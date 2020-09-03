برلسكوني قيد العزل الصحّي بعد إصابته بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن حزب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، مساء أمس الأربعاء، أن برلسكوني يخضع للعزل الصحي بمنزله بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشف حزب (فوزرا إيطاليا) في بيان أن برلسكوني (83 عاما) "سيواصل العمل من مقر إقامته في أركور، حيث سيقضي هناك فترة العزل المطلوبة".

وأضاف الحزب أن برلسكوني سيواصل حملته الانتخابية عن بعد في الانتخابات الإقليمية والمحلية المقررة خلال الفترة من 20-21 سبتمبر، من خلال "مقابلات يومية على الصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي".

كان طبيب برلسكوني الشخصي، ألبيرتو زانجريلو، قال إنه لم تظهر أعراض على رئيس الوزراء الأسبق.

وكان برلسكوني قضى مؤخرا عطلة في جزيرة سردينيا والتقى هناك بـ "فلافيو برياتوري" الشخصية الشهيرة في سباقات "فورومولا-1"، والذي كان مصابا بفيروس كورونا.

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