السلطات الأمريكية تدعو الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح كورونا نوفمبر المقبل

المصدر: أ ف ب

طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تستعدّ لتوزيع لقاح مضادّ لمرض كوفيد-19 على نطاق واسع بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن وثائق رسمية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي"، قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنّه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب "عملانية بالكامل بحلول الأول من نوفمبر 2020".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز