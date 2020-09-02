فضيحة بشأن كورونا تهز كينيا في أحدث واقعة فساد أفريقية

المصدر: د ب أ

تعهد الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا بجعل الإنفاق الحكومي أكثر شفافية لتهدئة رد الفعل العنيف بشأن مزاعم بالفساد في تعاقدات لها صلة بوباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأمر كينياتا وزارة الصحة بأن تنشر التفاصيل الخاصة بشراء معدات صحية على موقع الكتروني خلال 30 يوما.

وقال كينياتا إن الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة الشعب، بأن الموارد الحكومية يتم استخدامها بشكل مناسب.

والفضيحة هي أحدث مثال للفساد المتعلق بفيروس كورونا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كما تحقق حكومة جنوب أفريقيا في تعاقدات مريبة بقيمة أكثر من خمسة مليارات راند (300 مليون دولار).

بينما تم إقالة مسؤولي صحة أو اعتقالهم في بلدان من بينها بوتسوانا وزيمبابوي وأوغندا بسبب كسب غير مشروع مرتبط بفيروس كورونا.

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