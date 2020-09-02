الهند تسجل أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 78 ألف و 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3 ملايين و 769 ألف و 523 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1045 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 66 ألف و 333 حالة.

وقالت شبكة إن دي تي في إن رئيس وزراء ولاية جوا براموند ساوانت قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل المنزلي.

ويشار إلى أن عدد من المسؤولين الهنود أصيبوا بفيروس كورونا، من بينهم وزير الداخلية اميت شاه.

ويخشى الخبراء في مجال الصحة بالهند من أن تؤدي عودة العمال المهاجرين من المراكز الحضرية لبلداتهم في المناطق الريفية لحدوث تفشي للفيروس في أماكن تفتقر للبنية التحتية الصحية الجيدة.

وأظهرت بيانات الحكومة أن ولاية ماهاراشترا، الذي تسجل أعلى حالات إصابة بالفيروس من بين بقية الولاية، سجلت زيادة بنسبة أكثر من 500% في الأصابات خلال شهر أغسطس الماضي في خمس مناطق ريفية كبيرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 54 % من حالات الاصابة هي بين من تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 44 عاما، في حين 51% من حالات الوفاة كانت بين كبار السن.

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