إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 246 ألفا والوفيات 9307

المصدر: د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 246 ألفا و15 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب ببيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9307 حالات وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 218 ألفا و403 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 31 أسبوعا.

وفي سياق متصل، سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 244 ألفا و855 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9313 حالة، بزيادة قدرها 11 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء. وبلغ عدد المتعافين 219 ألفا و100 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0.84، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز