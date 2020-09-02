الصين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 حتى الأول من سبتمبر، انخفاضا من عشر حالات قبلها بيوم.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة تشمل مسافرين من الخارج، ليصبح هذا اليوم السابع عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 19 من 34 في اليوم السابق.

لا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85066 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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