الجيش الفرنسي يقتل مدنياً في مالي بالخطأ

المصدر: د ب أ

أعلن الجيش الفرنسي أن قواته في مالي قتلت مدنياً عن طريق الخطأ، اليوم، إثر ارتداد طلقات تحذيرية عليه.

وقالت هيئة الأركان العامة الفرنسية إن الحادث وقع عندما شاهدت قوات عملية برخان، التي تقاتل المتطرفين في المنطقة، حافلة تقترب من موكبهم بسرعة عالية.

وذكر الجيش الفرنسي أن القوات، التي كانت في حالة تأهب استعداداً لهجمات انتحارية، حاولت تحذير الحافلة دون جدوى، ثم أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء.

وعندما واصلت الحافلة الاقتراب، أطلقوا المزيد من الطلقات التحذيرية على الأرض، لكن ارتدت طلقتان عبر الزجاج الأمامي للحافلة وأصابت ثلاثة ركاب، تعرض أحدهم لإصابة خطيرة.

ونُقل الراكب المصاب بجروح بالغة إلى مستشفى عسكري فرنسي في بلدة جاو المجاورة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك لاحقاً.

ونشرت فرنسا 5100 جندي في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل لدعم القوات المحلية ضد الإرهاب.

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