أكثر من 6 ملايين مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ستة ملايين إصابة، أمس الاثنين، وفقا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز، بينما تجاوز عدد الحالات العالمية 25 مليونا.

وتأتي هذه الحصيلة الضخمة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من وصول عدد الإصابات إلى 5 ملايين في الولايات المتحدة، التي تتصدر العالم بفارق كبير في الإصابات المؤكدة.

كما سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بالفيروس، حيث سجلت أكثر من 183300 وهو أحد أسوأ أرقام الوفيات مقارنة بعدد السكان.

ويتوقع الخبراء أن يرتفع الرقم، حيث يتوقع نموذج واحد من معهد الأبحاث "اي اتش ام أي" ما لا يقل عن 317300 حالة وفاة بحلول الأول من ديسمبر.

وأظهر الوباء علامات على التراجع في ولايات من بينها كاليفورنيا وفلوريدا، اللتين كانتا من بين الدوافع الرئيسية للزيادة المستمرة منذ أسابيع في الإصابات التي بدأت في منتصف يونيو.

وسجلت ولاية كاليفورنيا، التي لديها أكبر عدد من الحالات المؤكدة في البلاد بأكثر من 704000 حالة، اليوم الاثنين 4176 حالة إصابة جديدة، بانخفاض عن حوالي 12000 إصابة جديدة كانت تسجل يوميا في ذروة زيادة الصيف.

وبعد الولايات المتحدة، تحتل البرازيل المرتبة الثانية في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بحوالي 9ر3 مليون حالة، تليها الهند بأكثر من 6ر3 مليون حالة.

كما سجلت البرازيل ثاني أكبر عدد من الوفيات، حيث تجاوز عدد الوفيات 120800، وتجاوزت الهند المكسيك من حيث معدل الوفيات لتحتل المركز الثالث بأكثر من 64400 وفاة.

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