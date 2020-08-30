اندلاع حرائق غابات بالقرب من موقع أثري باليونان

المصدر: د ب أ

اندلع حريق غابات كبير بالقرب من موقع أثري شهير في شبه جزيرة بيلوبونيز جنوبي اليونان، وهي منطقة شهدت القليل من هطول الأمطار ودرجات حرارة تجاوزت 36 درجة مئوية لعدة أيام.

واندلع الحريق بالقرب من ميسينا، حيث توجد آثار من الحضارة الميسينية التي كانت قائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط في الفترة بين القرنين الخامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد.

وأعلنت إدارة مكافحة الحرائق اليوم الأحد إغلاق موقع ميسينا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية اليونانية "إي آر تي" أن الحرائق بدأت في الاقتراب من المنطقة.

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