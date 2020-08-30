المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

اشتكى سكان مدينة ليمبيو في باراغواي من رائحة كريهة تنبعث من بحيرة سيرو لاجون التي انقسمت مؤخرا إلى قسمين، أحدهما أزرق والآخر أرجواني تنبعث منه رائحة كريهة.

وتم تقسيم البحيرة من خلال بناء جسر وطريق لنقل الشاحنات من وإلى المصانع المحلية.

ومنذ عدة أشهر، بدأ السكان يلاحظون أن المياه قد تغيرت على جانب واحد من الطريق وأن الأسماك والطيور تحتضر، فاستدعوا السلطات البيئية المحلية التي أخذت عينات من المياه.

وقال أحد السكان ، هيرمينيا ميزا، "قبل ثلاثة أشهر ، نفقت جميع الأسماك في البحيرة، آلاف وآلاف منها". "كانت الرائحة لا تطاق وقد غمرنا الذباب. منذ حوالي شهر مات طائر مالك الحزين وتحول لونه إلى الأحمر ".

وقال فرانسيسكو فيريرا، الفني في مختبر الجامعة الوطنية متعدد التخصصات الذي أخذ عينات، الأربعاء إن لون الماء الأرجواني يرجع إلى وجود معادن ثقيلة مثل الكروم، تستخدم عادة في دباغة جلود الحيوانات لإنتاج الجلود.، حيث تنشط المدبغة Waltrading SA على ضفاف البحيرة.

وقالت روزا موريل ، المفتشة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، لموقع (إي بي سي) أن الوزارة سنقوم بتحليل (عينات المياه المأخوذة) وسترسل تقريرها إلى إدارة الشؤون القانونية". "هناك مدبغة. ومن المؤكد أن المدبغة هي التي تسببت في تلوث النهر ".

وقال موريل إن الخبراء عثروا في زيارة سابقة على أنبوب، يفترض أنه من المدبغة ، يلقي نفايات غير معالجة في البحيرة. وقالت إن المطلب الرئيسي للسلطات هو أن تبني الشركة محطة معالجة للنفايات.

شاهد.. مياه بحيرة في الباراغواي تتحول إلى اللون الأرجواني.. وتقتل الأسماك والطيور https://t.co/Ee4WoTk8Vd#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HA65ueSv5W — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 30, 2020

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