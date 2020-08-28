رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في فرنسا

المصدر: د ب أ

تصاعدت أعداد المصابين بعدوى كورونا في فرنسا بصورة "قياسية" كما قالت السلطات الصحية هناك.

وقالت وزارة الصحة، اليوم، أن الأربعة والعشرين ساعة الماضية شهدت تسجيل 7379 عدوى جديدة بالفيروس.

كانت الإصابات في اليوم السابق، وفقاً لبيانات الوزارة، وصلت إلى أكثر من 6000، واليوم الذي قبله 5000 عدوى جديدة.

وأضافت الوزارة أنه حتى إن كان مستوى الإصابات محدوداً، فإن عدد المحولين إلى المستشفيات في مناطق الخطر ارتفع، وكذلك المحولين إلى وحدات الرعاية المكثفة.

وصنفت الحكومة الفرنسية 21 منطقة إقليمية مناطق خطرة، حيث ترتفع فيها الإصابة بالعدوى.

وشهدت فرنسا منذ بداية الجائحة حتى الآن وفاة 30500 شخص.

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