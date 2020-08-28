شرطي تشيلي متهم بإصابة امرأة بالعمى

المصدر: د ب أ

أعلن ممثلو الادعاء، اليوم، اعتقال ضابط شرطة تشيلي سابق بتهمة إصابة امرأة بجروح خطيرة خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة التي جرت العام الماضي.

وأطلق الكابتن السابق باتريسيو ماتورانا الغاز المسيل للدموع في وجه فابيولا كامبيلاي أثناء انتظارها حافلة خلال الاضطرابات التي وقعت في نوفمبر الماضي، ما أصابها بالعمى، وفقاً لإذاعة "كوبراتيفا".

وجاء اعتقال ماتورانا بعد اعتقال ضابط شرطة آخر الأسبوع الماضي، تسببت رصاصاته المطاطية أيضاً في إصابة متظاهر آخر بالعمى.

واتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، إذ خرج آلاف المتظاهرين مراراً إلى الشوارع في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وقُتل أكثر من 30 شخصاً، وأصيب المئات بجروح في عيونهم.

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