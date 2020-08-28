"لدي حلم".. ذكرى خطاب مارتن لوثر تُلهب الأمريكيين

المصدر: رويترز

تجمع آلاف الأشخاص للقيام بمسيرة في واشنطن، اليوم، لاستنكار العنصرية والاحتجاج على وحشية الشرطة، في ذكرى مسيرة عام 1963 التي ألقى فيها زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ خطابه التاريخي "لدي حلم".

وفي هذا الخطاب الذي حمل عبارة تكررت كثيراً، تحدث كينغ عن وقت يعيش فيه أطفاله "يوماً ما في دولة لا يكون الحكم عليهم فيها بلون بشرتهم بل بسمات شخصيتهم".

وأشار المتحدثون إلى عضو الكونغرس الراحل جون لويس الذي كان من بين من تحدثوا في مسيرة عام 1963.

وأشاروا أيضاً إلى أهمية الاقتراع في انتخابات نوفمبر المقبل، والارتباط بين الدعوة إلى الحقوق المدنية للسود وحقوق المعاقين.

وشهد الصيف الحالي اضطرابات عرقية ومئات الاحتجاجات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أشعلتها وفاة جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي، الذي توفي بعد أن جثا رجل شرطة في مينيسوتا على رقبته تسع دقائق.

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