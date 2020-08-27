يونيسف: ثلث أطفال المدارس لا تتوافر لديهم أدوات التعلم عن بعد

المصدر: د ب أ

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلث أطفال المدارس حول العالم لا يمكنهم الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا في إغلاق مدارسهم.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ليس بمقدور ما يقرب من نصف الطلاب التعلم عن بعد، بينما لا يتسنى الوصول إلى أكثر من ثلثهم في شرق أوروبا وأجزاء من آسيا، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن أطفال المدارس الصغار وأولئك الذين ينتمون لأكثر الأسر فقرا أو يعيشون في مناطق ريفية، هم الأكثر احتمالا لفقدان التعليم الرقمي.

وأوضح أن نحو 5ر1 مليار طفل تضرروا من إغلاق المدارس في ذروة عمليات الإغلاق.

وقالت مديرة اليونيسف هنريتا فور: "بالنسبة لما لا يقل عن 463 مليون طفل جرى إغلاق مدارسهم بسبب كوفيد -19 ، لم يكن هناك شيء اسمه التعلم عن بعد".

وبحث التقرير في بيانات من 100 دولة حول مدى توافر التكنولوجيا المنزلية والأدوات اللازمة للتعلم عن بعد مثل إمكانية الوصول إلى التلفزيون والإذاعة والإنترنت.

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