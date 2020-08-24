إيطاليا تبدأ تجربة لقاح محتمل لكورونا على متطوعين

المصدر: رويترز

بدأت إيطاليا، اليوم، تجارب بشرية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19، لتنضم إلى الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفيروس الذي ظهرت مؤشرات على تزايد معدلات انتشاره مجدداً في أوروبا.

وسيجري معهد لادزارو سبالانساني، وهو مستشفى في روما متخصص في الأمراض المعدية، تجارب على 90 متطوعاً خلال الأسابيع المقبلة، على أمل توافر لقاح بحلول الربيع المقبل.

وقال فرانشيسكو فايا، مدير الشؤون الصحية في المستشفى، لـ"رويترز"، إن المريض الأول سيخضع للمراقبة أربع ساعات قبل السماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيظل تحت الملاحظة 12 أسبوعاً.

وأضاف فايا: "سنرى إن كانت له أي آثار جانبية وما إذا كان سيؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة دفاعية"، وقال إن المرحلة الثانية من التجربة ستجرى في بلدان بها معدلات أعلى من الإصابات مثل المكسيك والبرازيل.

وقال: "إذا تمكنا من العمل بسرعة، سنطرح الجرعات الأولى في السوق في الربيع المقبل".

واللقاح الجديد المحتمل، جي.آر.إيه.دي-كوف2، تطوره شركة ريثيرا التي مقرها روما. وقالت منطقة لاتسيو قرب العاصمة الإيطالية، في بيان، إن التجارب الأولية التي شملت حيوانات قدمت نتائج إيجابية.

وتُجرى تجارب على لقاحات محتملة في عدد من الدول من بينها الهند وبريطانيا وروسيا والصين.

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