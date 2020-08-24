تراجع إصابات كورونا اليومية بفيكتوريا الأسترالية

المصدر: رويترز

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين تسجيل 15 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و116 حالة إصابة، وذلك في أقل زيادة يومية للإصابات الجديدة خلال سبعة أسابيع.

وشهدت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولاية أسترالية تعدادا للسكان، ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية في ملبورن عاصمة الولاية وأكبر مدنها، لكن العدد تراجع في الأيام الأخيرة بعد إعلان إجراءات عزل عام مشددة.

وكانت الولاية أعلنت أمس الأحد تسجيل 17 وفاة و208 حالات إصابة جديدة.

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