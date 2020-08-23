الهند تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا في العالم

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز 3 ملايين حالة، حيث سجلت الهند أكبر زيادة يومية في العالم في الحالات منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، سجلت حتى الآن 3 ملايين و44 ألفا و940 حالة إصابة، منها 69 ألفا و239 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والهند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد البرازيل والولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة.

وأظهرت بيانات على موقع وزارة الصحة وفاة 912 شخصا آخرين، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 56 ألفا و706 أشخاص.

وأكدت الهند تسجيل مليون إصابة خلال 16 يوما فقط، والمليون السابقة خلال 21 يوما، أي أسرع من الولايات المتحدة والبرازيل.

وتم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند نهاية شهريناير الماضي، وارتفع معدل الإصابات منذ بدأت البلاد تخفيف الإغلاق على مراحل، بدءا من منتصف مايو.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهند سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة في العالم خلال الـ 18 يوما الماضية، بواقع أكثر من 50 ألف حالة جديدة كل يوم.

كما أبلغت الهند أيضا عن تعافي ما يقرب من 2.2 مليون مصاب.

وقال مسؤولو وزارة الصحة إن معدل الوفيات في الهند، والذي يبلغ 1.87 بالمئة، أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى الأكثر تضررا.

وقال وزير الصحة الهندي، هارش فاردهان للصحفيين أمس السبت إن "الهند في وضع أفضل مما عليه باقي دول العالم. ربما يكون لدى الهند أفضل معدل شفاء في العالم وهو 75 بالمئة وأقل معدل وفاة وهو 1.87 بالمئة".

وأضاف فاردهان "كان خبراء الصحة من الهند والخارج يتوقعون أن تسجل الهند 300 مليون حالة إصابة وأكثر من ستة ملايين حالة وفاة بحلول يوليو- أغسطس. الأرقام أمامكم، إننا في نهاية أغسطس ووصلنا إلى ثلاثة ملايين حالة إصابة الآن وتعافى 2ر2 مليون مريض وسيتم علاج 700 ألف قريبا جدا".

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