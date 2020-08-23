ترامب: "الدولة العميقة" تعيق التوصل إلى لقاح

المصدر: د ب أ

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد، مساء الأحد، مؤتمرا صحافيا بشأن "اختراق مهم في علاج فيروس كورونا".

وقالت ماكناني إن وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ومفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفان هان، سيكونان بين الحاضرين.

وكان الرئيس الأمريكي غرد السبت على حسابه على "تويتر" قائلا إن "الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء اختبار اللقاحات والعلاجات عليهم. من الواضح أنهم يأملون في تأخير العلاج إلى ما بعد 3 نوفمبر (موعد الانتخابات الرئاسية) يجب التركيز على السرعة، وإنقاذ الأرواح".

وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكان هان أكد للأمريكيين مطلع هذا الشهر أن الوكالة "لن تقطع الطريق للموافقة على لقاح".

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