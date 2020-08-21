الصحة العالمية تأمل انتهاء كورونا خلال أقل من عامين

المصدر: رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة إن المنظمة تأمل في انتهاء فيروس كورونا في غضون أقل من عامين.

وقال إن الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت في عام 1918 انتهت في عامين.

وأضاف "في وضعنا الآن ومع مزيد من التكنولوجيا، وبالطبع في ظل مزيد من التواصل بين الناس، أمام الفيروس فرصة أكبر للانتشار لأن بإمكانه الانتقال بسرعة".

وتابع: "في نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه".

وطبقا لإحصاء رويترز أصيب نحو 22.81 مليون شخص على مستوى العالم بفيروس كورونا وتوفي 793382 شخصا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز