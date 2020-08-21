روسيا توافق على تجربة لقاح أسترا زينيكا لكورونا

المصدر: رويترز

أظهر ملف تم إيداعه في السجلات الروسية للتجارب السريرية اليوم "الجمعة" أن شركة أسترا زينيكا البريطانية حصلت على موافقة من الجهات التنظيمية في روسيا لإجراء جزء من تجارب المرحلة الثالثة على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وأظهر الإيداع الذي يحمل تاريخ "الجمعة" أن تجربة اللقاح الذي يطلق عليه أيه. زد.دي 1222 ستشمل 150 مشاركا وتديرها أربعة منشآت طبية في سان بطرسبرج وموسكو.

وكانت موسكو أبرمت في وقت سابق اتفاقا مع شركة أسترا زينيكا لتصنيع اللقاح المحتمل، الذي يجري تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، في منشآت شركة آر-فارم الروسية.

وقالت شركة الأدوية البريطانية في بيان الأسبوع الماضي، إن تجارب المراحل الأخيرة من لقاحها مستمرة في بريطانيا والبرازيل، وإن هناك تجربة في مرحلة مبكرة في جنوب أفريقيا، وإن من المقرر إجراء تجارب أخرى في الولايات المتحدة واليابان وروسيا.

وتعمل روسيا أيضا على تطوير عدة لقاحات محتملة لكوفيد-19 في الداخل، ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأخيرة للقاحها (سبوتنك 5) الأسبوع المقبل.

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