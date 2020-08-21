بسبب كورونا.. رئيس المجلس الأوروبي يؤجل زفافه

المصدر: د ب أ

أرجأ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، حفل زفافه في مونتميان الفرنسية بعد أن تم وضع المنطقة ضمن قائمة بلجيكا للمناطق البرتقالية ذات الانتشار المتوسط للجائحة، حسبما أكد المتحدث باسم اليوم.

وكان من المقرر تنظيم حفل زفاف ميشيل على أميلي ديربودرينجين، غداً السبت، في مقاطعة فار في مونتميان، وهي منطقة تمت إضافتها إلى قائمة الأماكن التي توصي بلجيكا المسافرين إليها بالخضوع للحجر الصحي عند العودة.

وقال المتحدث باسمه إنه لم يتم تحديد موعد جديد لحفل الزفاف بعد.

ولا يعد رئيس المجلس الأوروبي (44 عاماً) أول سياسي أوروبي بارز يتم إلغاء خطط زفافه بسبب الجائحة، فقد اضطرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إلى تأجيل زفافها مرتين.

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