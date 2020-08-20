رقم مفزع .. 29.1 % من سكان دلهي أصيبوا بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر مسح شمل 15 ألف مشارك أجرته الحكومة المحلية أن نحو 30 بالمئة من سكان العاصمة الهندية نيودلهي أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا المستجد وهو ما يشير إلى أن أعداد الإصابات أكثر بكثير من البيانات الرسمية.

وقال ستايندرا جاين وزير الصحة في حكومة دلهي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن المسح الذي شمل فحص عينة من السكان لرصد وجود أجسام مضادة أجري في نطاق العاصمة في الأسبوع الأول من أغسطس .

وقال جاين "وجدنا أن 29.1 بالمئة من سكان دلهي لديهم أجسام مضادة مما يعني أنهم أصيبوا وتعافوا".

ويبلغ عدد سكان دلهي 20 مليون نسمة وسجلت المدينة 140767 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس من 2.84 مليون إصابة في الهند.

وتتماشي نتائج المسح مع ما توصلت إليه مدن هندية أخرى من إصابة عدد كبير من سكانها.

وسجلت الهند ارتفاعا قياسيا في الإصابات اليومية بلغ 69652 حالة اليوم الخميس وفقا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية.

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