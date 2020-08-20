آخر تطورات تفشّي فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

ارتفاع الإصابات في ألمانيا

سجلت ألمانيا في الساعات الـ 24 الأخيرة 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر وفيات، ما يوازي مستويات تفشي الوباء في نهاية أبريل، عند ذروة انتشار الفيروس.

وحذرت السلطات من تزايد الإصابات التي بلغت 228,621 إصابة، ولا سيما مع عودة العديد من السياح الألمان من الخارج.

وأعلنت الحكومة غالبية إسبانيا وقسما من البلقان، وهي وجهات سياحية للألمان، مناطق ذات مخاطر وفرضت على العائدين منها إجراء فحوص ولزوم حجر صحي.

فرنسا

سجلت فرنسا في الساعات الـ 24 الأخيرة أكثر من 3700 إصابة جديدة بكوفيد-19 في زيادة غير مسبوقة منذ مايو، وفق الأرقام الصادرة عن مديرية الصحة العامة الأربعاء.

وأفادت الحصيلة عن تشخيص 3776 إصابة جديدة الأربعاء مقابل 2238 إصابة سجلت الثلاثاء.

ونقل 162 مريضا جديدا مصابا بكوفيد-19 إلى المستشفيات في الفترة ذاتها، مقابل 185 الثلاثاء. ويبلغ عدد المصابين الذين يعالجون في المستشفيات 4806 مريضا، وهو رقم مستقر منذ أسبوع.

زيادة الوفيات في إسبانيا

في إسبانيا، تضاعف عدد الوفيات اليومية مع تسجيل 131 وفاة خلال أسبوع، فيما باتت منطقة مدريد الأكثر تضررا جراء الوباء كما في ذروة تفشي كوفيد-19 في البلد.

كذلك ارتفع عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 6700 إصابة خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 370 ألفا، وهو الأعلى في أوروبا الغربية.

وازداد عدد المصابين بكوفيد-19 الذين نقلوا إلى المستشفى بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال أسبوعين ليصل إلى 963 مريضا بينهم 101 في العناية الفائقة في 18 أغسطس، وفق آخر بيانات السلطات المحلية.

غير أن إسبانيا تكثف الفحوص لكشف الإصابات والقسم الأكبر من المصابين الذين يتم كشفهم لا يظهرون أعراضا.

حوالي 788 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 787,918 شخصا على الأقل في العالم منذ نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الخميس.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 173,193 وفاة من أصل 5,530,247 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل (111,100 وفاة من أصل 3,456,652 إصابة) ثم المكسيك (58,481 وفاة من أصل 537,031 إصابة) والهند (53,866 وفاة من أصل 2,836,925 إصابة) والمملكة المتحدة (41,397 وفاة من أصل 321,098 إصابة).

حوض سباحة مكتظ في ووهان

دافعت الصين عن حفل حاشد لموسيقى التكنو أقيم في منتجع للألعاب المائية في نهاية الأسبوع الماضي في ووهان، بؤرة الوباء الأولى، وأثارت صوره ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي في العالم.

وتم عزل ووهان بصورة تامة لمدة 76 يوما بين يناير وأبريل، لكن الغالبية الكبرى من سكانها الـ 11 مليونا خضعوا لفحوص في حملة مكثفة لكشف الإصابات واستعادوا تدريجيا حياتهم الطبيعية.

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