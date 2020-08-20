لا إصابات محلية بكورونا في الصين لليوم الرابع توالياً

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 19 أغسطس، انخفاضا من 17 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

ولليوم الرابع على التوالي لم يتم تسجيل أية حالات إصابة محلية. ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا 22 حالة حاملة للفيروس من دون ظهور أعراض عليها ارتفاعا من 14 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 19 أغسطس 84895، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

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