ترامب: أوباما كان رئيساً "سيئاً" و"مروّعاً"

المصدر: أ ف ب

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوّة على الانتقادات الشديدة التي وجّهها إليه مساء أمس الأربعاء الرئيس السابق باراك أوباما، واصفاً سلفه الديمقراطي بأنّه كان رئيساً "سيّئاً" و"مروّعاً".

وكتب أوباما في خطاب سيلقيه اليوم في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي ونشر منظّمو المؤتمر مقتطفات منه أنّ خلفه الجمهوري "لم يأخذ أبداً" منصبه على محمل الجدّ، متّهماً الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية بأنّه يفتقر إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.

وردّاً على هذا التوصيف قال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "عندما أسمع هذا الكلام وأرى الرعب الذي تركه لنا وغباء الاتّفاقات التي أبرمها.. انظروا كم كان سيّئاً، وكم كان غير فعّال".

وتابع "الرئيس أوباما لم يؤدّ عملاً جيّداً. أنا موجود هنا بسبب الرئيس أوباما وجو بايدن".

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