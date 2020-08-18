إصابة 6 جنود ألمان بفيروس كورونا في العراق

المصدر: د ب أ

أُصيب ستة جنود ألمان بفيروس كورونا المستجد خلال مهمتهم شمالي العراق.

وذكرت قيادة مهام الجيش الألماني، اليوم، في خطاب للبرلمان الألماني (بوندستاج): "الجنود الآن في إقامة منعزلة داخل حاويات منفصلة".

وأوضحت القيادة أنه يتعين لذلك إعادة هؤلاء الجنود إلى ألمانيا "على وجه السرعة"، مضيفةً أن الطاقم الطبي في أربيل يتابع مسارات المرض لدى الجنود، كما خضع الأفراد المخالطون لهم لاختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني شمالي العراق يشارك في المهمة الدولية لمكافحة داعش.

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