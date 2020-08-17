الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين، إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19.

وقالت صحيفة الشعب الرسمية أمس، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح كوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.

وكشفت السعودية هذا الشهر أنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو.

وأكدت كانسينو أنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

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