إصابات كورونا في أمريكا 5 ملايين و228817 حالة

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغت خمسة ملايين و228817 حالة، بزيادة 52799 حالة مقارنة بإحصائها السابق بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1169 ليصل الإجمالي إلى 166317 حالة.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 13 أغسطس، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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