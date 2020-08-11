اكتشاف فيروس كورونا بعبوات مأكولات بحرية في الصين

المصدر: د ب أ

اكتُشف فيروس كورونا في عينات من ثلاث منتجات من المأكولات البحرية المجمدة المستوردة في مدينة يانتاي شمال مقاطعة شاندونج في الصين، حسبما قالت حكومة المدينة في حسابها الرسمي على منصة ويبو اليوم.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن ثلاث شركات مختلفة استوردت المأكولات البحرية على متن الباخرة نفسها عبر ميناء داليان، الذي شهد أخيراً ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يذكر منشور حكومة المدينة مصدر المأكولات البحرية المستوردة أو عدد الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة.

وحُفظت معظم المأكولات البحرية في التخزين البارد ولم تدخل السوق مطلقاً، باستثناء كمية صغيرة خرجت للمعالجة والتصدير في يانتاي، وفقاً للمنشور.

ووُضع أي شخص كان على اتصال وثيق بهذه الشحنة من المأكولات البحرية قيد الحجر الصحي.

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